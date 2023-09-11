Астрологічний прогноз на 11 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: небезпечний і конфліктний день, під час якого не можна хизуватися, бажано також не перебільшувати свої здібності та не ставитися до свого оточення зверхньо – йому це не сподобається.

Символ дня: жаба з монетою в роті.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: блакитний, небесний, лазуровий.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: необхідно відмовитися від занять спортом, та й узагалі робити якомога менше рухів – вони загрожують травмами.

Харчування дня: організм легше віддає, ніж приймає, тому рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків і токсинів. Можна сідати на дієту, голодувати й постити.

Стрижка дня: сприятливий для стрижки день.

Дачні роботи дня: можна удобрювати і прополювати землю, проріджувати проростки.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні амулети й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть багато розповісти людині про неї саму.

Табу дня: не можна бути розхлябаними й неорганізованими – це може призвести до матеріальних збитків і втрати цінних речей.

Цитата дня: "Доброта в жінці, а не спокусливі погляди завоюють моє кохання" (Вільям Шекспір).

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