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Астрологический прогноз на 11 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
372
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 сентября

Астрологический прогноз на 11 сентября / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: опасный и конфликтный день, во время которого нельзя хвастаться, желательно также не преувеличивать свои способности и не относиться к окружающим свысока – им это не понравится.

Символ дня: Жаба с монеткой во рту. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, лазоревый. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: необходимо отказаться от занятий спортом, да и вообще делать как можно меньше движений – они чреваты травмами. 

Питание дня: организм легче отдает чем принимает, поэтому рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Можно садиться на диету, голодать и поститься. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Дачные работы дня: можно удобрять и пропалывать землю, прореживать всходы. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи многое могут рассказать человеку о нем самом. 

Табу дня: нельзя быть расхлябанным и неорганизованным – это может привести к материальным убыткам и потерям ценных вещей. 

Цитата дня: «Доброта в женщине, а не соблазнительные взоры завоюют мою любовь» (Уильям Шекспир). 

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Дата публикации
Просмотры
372
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