На Харківщині будуть довше вимикати світло: що сталося

У Харківській області 2 травня подовжать графіки відключення світла з трьох до п'яти годин. Такий захід тимчасовий.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго.

Зазначається, що збільшення тривалості вимкнень світла пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергосистемі України.

"Звертаємо вашу увагу на те, що через ремонтні роботи, які зараз ідуть в Харківській області, можуть виникати більш тривалі відключення електроенергії, ніж анонсовано", - йдеться у повідомленні.

В обленерго наголошують, що намагаються працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні.

Як повідомлялося, в "Укренерго" оцінили, чи можливі блекаути влітку. Зокрема, енергетики зауважують, що через потужні удари РФ дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців.

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