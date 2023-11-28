На Харківщині пияка облив 5-х підлітків бензином та підпалив (відео)

Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком, як до них підійшов п'яний чоловік. Він вилив на підлітків бензин та підпалив.

У селі Станичне Красноградського району на Харківщині п'яний чоловік облив підлітків бензином і спробував їх підпалити.

Про це передає поліція регіону.

Інцидент стався у місцевому магазині.

Магазин, де все це сталося / Фото: Facebook/Поліція Харківщини

Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком. П'яний чоловік з пластиковою пляшкою в руках підійшов до них та облив бензином, після чого підпалив. Наймолодшій потерпілій 11 років, найстарший – 17. Причини, чому він напав на дітей, невідомі.

"Відео з камер спостереження шокує – дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя діти встигли втекти. Рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні", – зазначив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

На Харківщині п'яний чоловік облив підлітків бензином та підпалив

У якому стані підлітки

Підлітків направили до лікарні. Наразі їхньому життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Що відомо про нападника і яке покарання йому загрожує

Поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився 40-річний місцевий безробітний, який зловживає спиртним.

Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Його дії кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва чоловік напав на дівчинку, аби відібрати гроші, які вона збирала на ЗСУ.

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