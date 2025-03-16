На Київщині оголосили про загрозу з повітря: що відомо

У повітряному просторі України з'явилися ворожі безпілотники.
Пізно увечері в неділю, 16 березня, у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Судячи з офіційної карти повітряних тривог, загрозу для мешканців Київщини оголошено о 21:46.
Раніше про загрозу з повітря також повідомили жителів Чернігівської, Сумської, Полтавської та Кіровоградської областей. Там сирени повітряної тривоги пролунали ще півтори-дві години тому.
Як повідомляють моніторингові канали, станом на 22:00 було відомо про рух:
- одного безпілотника в Чернігівській області повз Прилуки на Київщину;
- п'яти нових безпілотників у Сумській області від Глухова через Конотопський та Шосткинський райони;
- одного безпілотника в Кіровоградській області на Захід від Кропивницького.
Нагадаємо, увечері в суботу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, під загрозою атаки російських ударних безпілотників була столиця країни та ціла низка областей.
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