На Київщині оголосили про загрозу з повітря: що відомо

Пізно увечері в неділю, 16 березня, у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Судячи з офіційної карти повітряних тривог, загрозу для мешканців Київщини оголошено о 21:46.

Раніше про загрозу з повітря також повідомили жителів Чернігівської, Сумської, Полтавської та Кіровоградської областей. Там сирени повітряної тривоги пролунали ще півтори-дві години тому.

Як повідомляють моніторингові канали, станом на 22:00 було відомо про рух:

одного безпілотника в Чернігівській області повз Прилуки на Київщину;

п'яти нових безпілотників у Сумській області від Глухова через Конотопський та Шосткинський райони;

одного безпілотника в Кіровоградській області на Захід від Кропивницького.

Нагадаємо, увечері в суботу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, під загрозою атаки російських ударних безпілотників була столиця країни та ціла низка областей.

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