Здоров’я Папи Римського — Ватикан оприлюднив фото

Стан 88-річного Папи Франциска залишається стабільним: триває респіраторна терапія та фізіотерапія. Папа навіть співслужив Святу Месу в лікарні.

Про це йдеться у повідомленні Ватикану, який оприлюднив світлину Папи під час Меси.

Пресслужба Святого Престолу проінформувала про стан здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у лікарні. Тож, за повідомленням Ватикану, стан Папи залишається стабільним.

Папа співслужив Святу Месу в лікарні Фото: vaticannews.va

"Вранці він співслужив недільну Святу Месу в каплиці поруч зі своєю палатою та цього дня не приймав жодних відвідувачів. Він з хорошими результатами продовжує призначену терапію, в тому числі дихальну та рухову реабілітацію, а день провів між молитвою, відпочинком та деякою роботою", — йдеться у повідомленні.

17 березня не планується публікація медичного бюлетеня, а пресслужба надасть журналістам деяку загальну інформацію ввечері.

На світлині, що оприлюднив Ватикан, Франциск обернений до розп’яття у вівтарі каплиці при лікарні. Понтифік молиться там щодня, відтоді як почувається трохи краще, кажуть його представники.

Нагадаємо, наприкінці лютого стан Папи Римського був критичним. Тоді Папа Римський Франциск перебував у свідомості і отримував кисневу терапію. Лікарі спостерігали в нього початкову ниркову недостатність.

Читайте також: