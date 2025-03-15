Атлетіко – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

У неділю, 16 березня, "Атлетіко" прийматиме "Барселону" в центральному матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Каталонці (57 очок) з матчем у запасі лідирують у Ла Лізі, випереджаючи мадридський "Реал" за додатковими показниками. "Матрацники" з 56 балами йдуть на третій позиції.

Де дивитися матч Атлетіко – Барселона

В Україні поєдинок "Атлетіко" – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Барселона

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка приймаються ставки з коефіцієнтом 2,27. Нічия – 3,65. Виграш команди Дієго Сімеоне – 3,10.

Читайте також:

Ліверпуль – Ньюкасл: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка англійської ліги

Яскравий перфоманс: два асисти Малиновського допомогли "Дженоа" виграти матч Серії А (відео)

Україна – Бельгія: прогноз букмекерів на матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй