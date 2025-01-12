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На Київщині спрацювала протиповітряна оборона — КОВА

На Київщині спрацювала протиповітряна оборона — КОВА

Сили ППО працюють на Київщині / Фото: Associated Press

Місцевих жителів закликали залишатись в укриттях.

У Київській області в ніч проти 12 січня були зафіксовані ворожі безпілотники, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцевих жителів закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 12 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів.

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