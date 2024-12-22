На кордоні України зафіксовано найбільший пасажиропотік за останні роки

У передріздвяний період значно зріс пасажиропотік через державний кордон України. За останню добу його перетнули понад 150 тисяч осіб — це один з найвищих показників за останні роки.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Найбільше зростання спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Однак, незважаючи на збільшення кількості перетинів кордону, суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом не спостерігається: в обидва напрямки кордон перетнули в середньому по 75 тисяч осіб.

Збільшений пасажиропотік призводить до утворення черг на кордоні.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на кордоні України суттєво зросла кількість подорожувальників. Зокрема, на КПП у Львівській області фіксується збільшення пасажиропотоку на 15%.

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