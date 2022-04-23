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На польському кордоні черги: українці повертаються додому

Дата публікації
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27к
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На польському кордоні черги: українці повертаються додому

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На польському кордоні утворилися значні черги з машин на в'їзд до України.

За добу 22 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 70 тисяч осіб та близько 17 тисяч транспортних засобів. Кількість осіб, що в'їхали до України перевищила чисельність тих, хто виїхав.  

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

З України минулої доби вибули більш як 30 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта – кордон з Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

До України за минулу добу прибули майже 40 тисяч осіб, з них 35 тисяч – українці. 

Держприкордонслужба також уточнила, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами впала до 280 із 350-330 у попередні дні.

Нагадаємо, у Польщі знайшли роботу 77 тисяч біженців з України.

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