На польському кордоні черги: українці повертаються додому

На польському кордоні утворилися значні черги з машин на в'їзд до України.
За добу 22 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 70 тисяч осіб та близько 17 тисяч транспортних засобів. Кількість осіб, що в'їхали до України перевищила чисельність тих, хто виїхав.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
З України минулої доби вибули більш як 30 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта – кордон з Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
До України за минулу добу прибули майже 40 тисяч осіб, з них 35 тисяч – українці.
Держприкордонслужба також уточнила, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами впала до 280 із 350-330 у попередні дні.
Нагадаємо, у Польщі знайшли роботу 77 тисяч біженців з України.
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