У Росії зі шкільних підручників прибирають інформацію про Україну - ЗМІ

У Росії почали “підчищати” інформацію про Україну та Київ в шкільних підручниках.

Співробітникам редакцій, які випускають навчальний матеріал, погрожують звільненням за так званий “прояв антивоєнної позиції”.

Про це пише російське видання “Медиазона”.

Як стало відомо, після того, як військові РФ вторглися в Україну, працівники одного з самих великих та старих видавництв навчальної та педагогічної літератури в країні, почали отримувати повідомлення з проханням прибрати “некоректні” згадки України та Києва з усіх шкільних підручників.

“Перед нами стоїть завдання – зробити так, ніби України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не мовиться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити в те, що їй розповідають про неї з телевізора", – пише “Медіазона” з посиланням на одного зі співробітників видавництва.

Загалом, керівництво РФ намагається прибрати з книжок будь-яку згадку про те, що Україна - незалежна країна. Крім того, у наступному навчальному році один з підручників вийде без авторства - бо людина, яка його написала - є громадянином України.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Одесу крилатими ракетами.

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