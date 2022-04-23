ПриватБанк відновив роботу сервісів після збою

"ПриватБанк" відновив роботу своїх сервісів після збою. Сьогодні спостерігалися проблеми в роботі банкоматів і терміналів.

Всі сервіси "ПриватБанку" стабільно працюють після збою.

Про це повідомляється на сторінці установи у Facebook.

"Відновлюємо стабільну роботу всіх сервісів банку, інтернет-банкінгу Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали. Дякуємо за розуміння!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 та 24 квітня 2022 року відділення ПриватБанк по всій Україні працювати не будуть. Проте клієнти зможуть користуватися банкоматами, терміналами, а також мобільним застосунком "Приват24". Також в прес-службі заявили, що служба підтримки буде працювати цілодобово.

Відчиняться відділення ПриватБанку 25 квітня 2022 року, проте цього дня очікується скорочений робочий день - від 10:00 до 13:00.

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