ПриватБанк возобновил работу сервисов после сбоя

ПриватБанк возобновил работу своих сервисов после сбоя. Сегодня наблюдались проблемы в работе банкоматов и терминалов.

Все сервисы ПриватБанка стабильно работают после сбоя.

Об этом сообщается на странице учреждения Facebook.

"Восстанавливаем стабильную работу всех сервисов банка, интернет-банкинга Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы. Спасибо за понимание!", — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 и 24 апреля 2022 года отделения ПриватБанка по всей Украине работать не будут. Однако клиенты могут пользоваться банкоматами, терминалами, а также мобильным приложением "Приват24". Также в пресс-службе заявили, что служба поддержки будет работать круглосуточно.

Откроются отделения ПриватБанка 25 апреля 2022, однако в этот день ожидается сокращенный рабочий день — с 10:00 до 13:00.

Читайте также: