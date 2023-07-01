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На Полтавщині автомобіль влетів у відбійник: загинув підліток

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Полтавщині автомобіль влетів у відбійник: загинув підліток

На Полтавщині, у Лубенському районі, легковик з'їхав з дороги та влетів у металевий відбійник / Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Водія шпиталізували.

На Полтавщині, у Лубенському районі, легковик з'їхав з дороги та влетів у металевий відбійник. Загинув 15-річний пасажир іномарки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Зазначається, що смертельна аварія сталася 30 червня близько 16:30 на автодорозі Київ-Харків поблизу міста Хорол. За попередньою інформацією, 42-річний водій Citroën з’їхав з дороги. Авто врізалося у металевий відбійник.

Внаслідок ДТП неповнолітній пасажир, 2008 року народження, отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм пасажир помер на місці події. Водія з травмами доставлено до місцевої лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею  "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном к від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

На Полтавщині автомобіль врізався у відбійник. / ©
На Полтавщині автомобіль врізався у відбійник.

Як повідомлялося, днями у Кіровоградській області сталась масштабна ДТП. Водій вантажівки влетів у дві фури та два легкових автомобілі. На місці аварії загинуло 11-місячне немовля, ще троє людей отримали травми.

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Дата публікації
Перегляди
323
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