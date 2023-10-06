На Полтавщині засудили жінку через її статеві органи

Жінка на суді заявила, що не знала, що продавати інтимні фото заборонено.

У Полтавській області до іспитового терміну засудили жінку, яка продавала інтимні фото своїх статевих органів.

Про це йдеться у вироку Пирятинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, жінка у лютому 2023 року зробила інтимні фото та відео своїх статевих органів та вирішила продати відвертий контент через месенджер.

Вона запропонувала знайомому чоловіку купити у неї відвертий контент за 300 грн. Після того, як він їй заплатив - жінка переслала йому фото та відео своїх статевих органів.

На суді жінка пояснила, що продавала свої фото та відео через матеріальну скруту. Вона додала, що не знала, що це незаконно.

Суд визнав жінку винною за ч.2 ст. 301 КК України та засудив до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим. Також вона повинна сплатити 5663 грн за проведення експертизи.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Полтавській області до одного року іспитового терміну засудили уродженця Луганської області, який у соціальних мережах похизувався своїм статевим органом. Чоловік сфотографував свої геніталії та виклав фото в Інтернеті.

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