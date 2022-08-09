На пошті у Полтавській області чоловік викрав посилку (відео)

У Лохвиці Полтавської області зловмисник викрав посилку зі складського приміщення для зберігання поштових відправлень.

За вчинення крадіжки чоловіку загрожує 5 до 8 років позбавленні волі.

Про це повідомляють у поліції.

Момент крадіжки зафільмували камери відеонагляду, на яких видно злочин. Невідомий висмикнув чужу посилку через металеву решітку складського приміщення для зберігання поштових відправлень.

Правоохоронці, які опрацювали відео, оперативно встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки. Ним виявився 47-річний місцевий житель.

За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

"Фігурантові готують підозру у вчиненні майнового злочину та визначаються з видом запобіжного заходу. Після проведення необхідних слідчих дій викрадені речі повернуть законному власникові", - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника слідчого відділення Миргородського райвідділу Геннадій В‘юн.

Нагадаємо, у Вінниці жінка вкрала іграшки, які містяни приносили в пам'ять про загиблих внаслідок ракетного удару діток.

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