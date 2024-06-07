На Сумщині пролунало 75 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 75 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська громади.

Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: завдано мінометні (13 вибухів), артилерійські (7 вибухів) обстріли та атака FPV дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

Есманьська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Великописарівська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники нарощують інтенсивність обстрілів на Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.

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