Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"

Рух для вантажного транспорту буде розблоковано 7 червня.

Польські фермери заявили, що знімають блокаду контрольно-пропускного пункту "Рава-Руська" для вантажівок.

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Про це інформує Державна митна служба України.

У повідомленні вказується, що рух для вантажного транспорту перед ПП "Хребенне - Рава - Руська" буде розблоковано з польської сторони вже опівночі, 7 червня.

"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська", - йдеться у повідомленні Держмитниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі протестувальники вчергове перекрили рух у пункті пропуску “Рава-Руська – Гребенне”.

Крім того, ми раніше інформували, що Укрзалізниця попередила про зміни в маршрутах потягів для українців, які їдуть до Польщі.

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