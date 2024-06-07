Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"

Рух для вантажного транспорту буде розблоковано 7 червня.
Польські фермери заявили, що знімають блокаду контрольно-пропускного пункту "Рава-Руська" для вантажівок.
Про це інформує Державна митна служба України.
У повідомленні вказується, що рух для вантажного транспорту перед ПП "Хребенне - Рава - Руська" буде розблоковано з польської сторони вже опівночі, 7 червня.
"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська", - йдеться у повідомленні Держмитниці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі протестувальники вчергове перекрили рух у пункті пропуску “Рава-Руська – Гребенне”.
Крім того, ми раніше інформували, що Укрзалізниця попередила про зміни в маршрутах потягів для українців, які їдуть до Польщі.
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