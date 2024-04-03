На Сумщині зафіксовано 226 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 2 квітня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 226 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).
- Юнаківська громада: здійснено обстріли з БПЛА скидання вибухових предметів (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів), авіаудар з гелікоптера пуск НАР (10 вибухів).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
- Краснопільська громада: 6 мін скинув ворог на території громади, наніс авіаудар з гелікоптера пуск НУРС (40 вибухів). Також бив з РСЗВ (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (25 вибухів).
- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів).
- Білопільська громада: нанесено авіаудар з гелікоптера пуск НАР (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.
Читайте також:
- Пекло на Сумщині: як люди евакуюються під обстрілами та чому дехто категорично не хоче їхати
- Вибухи у Сумах: росіяни завдали два удари по інфраструктурі міста
- Рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання дрона у багатоповерхівку