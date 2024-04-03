На Сумщині зафіксовано 226 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 2 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 226 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено обстріли з БПЛА скидання вибухових предметів (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів), авіаудар з гелікоптера пуск НАР (10 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Краснопільська громада: 6 мін скинув ворог на території громади, наніс авіаудар з гелікоптера пуск НУРС (40 вибухів). Також бив з РСЗВ (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів).

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Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (25 вибухів).

Шалигинська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів).

Білопільська громада: нанесено авіаудар з гелікоптера пуск НАР (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів).

Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.

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