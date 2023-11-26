На трасах Одещини снігопад спричинив ряд ДТП, є постраждалі – фото

Аварії ще більше ускладнили рух на трасах в Одеській області.

В Одеській області на трасах, де сильний снігопад та ожеледиця, сталося кілька аварій. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Так, На трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій не постраждав. На місці працюють поліцейські та рятувальники.

На тій самій трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, внаслідок чого збільшився затор. Правоохоронці допомагають водіям проїхати ускладнену ділянку дороги.

Снігопад спричинив низку аварій на трасах Одещини

Снігопад спричинив низку аварій на трасах Одещини

Снігопад спричинив низку аварій на трасах Одещини

Снігопад спричинив низку аварій на трасах Одещини

Снігопад спричинив низку аварій на трасах Одещини

Снігопад спричинив низку аварій на трасах Одещини

Біля села Лиманське Ренійської ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський довіз медиків та чоловіка до лікарні на своєму службовому транспорті.

А біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Люди не постраждали, їм надається допомога.

Водіїв, які в дорозі, просять бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР.

Нагадаємо, сніговий апокаліпсис паралізував трасу Одеса-Рені, рух перекрито для всіх видів транспорту (фото, відео).

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