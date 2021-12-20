На трасі Рівне – Луцьк сталася масштабна ДТП: зіткнулися 8 авто

Двом людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовились.

На трасі Рівне-Луцьк сталася ДТП, в якій зіткнулися вісім автівок. Водії стверджують, що дорога була слизькою.

Про це розповіла інспекторка патрульної поліції області Наталія Кітюк, інформує "Рівне Медіа".

За її словами, вантажівка в’їхала у легковик, який рухався попереду, а далі відбулась ланцюгова реакція. Загалом у ДТП потрапили вісім автівок. Двом людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовились.

"Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою", — сказала Кітюк.

Рух транспорту на трасі був тимчасово заблокований. Патрульні склали протокол за вчинення ДТП і будуть складати акт за неналежне утримання дороги. Наразі патрульні регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.

Нагадаємо, що у Києві через негоду зійшов із рейок трамвай і блокував рух на Подолі.

Читайте також: