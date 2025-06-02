На фронті загинув польський журналіст Кшиштоф Ґожеляк: що про нього відомо

Кшиштоф Ґожеляк / © Slawa TV

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Захищаючи Україну від ворога, 30 травня загинув польський доброволець, журналіст із міста Кельце, засновник порталу Nasze Kielce Кшиштоф Ґожеляк.

Про це повідомляє телеканал Slawa TV та Scyzoryk się otwiera.

Інформація про загибель журналіста з’явилася у фейсбук-групі «Складний ніж відкривається — сатирична сторінка Кельце» (пол. Scyzoryk się otwiera — satyryczna strona Kielc).

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Що про нього відомо

Кшиштофу Ґожеляку було 45 років, до українських Сил оборони він долучився у 2023 році, ставши добровольцем у війні проти російської агресії. У колі друзів і знайомих його знали під прізвиськом «Гіркий» (від польського gorzki — «гіркий»).

Як повідомляють у спільноті, Кшиштофа описують як невтомного шукача правди, який не боявся порушувати складні теми, зокрема корупцію у Свєнтокшиському воєводстві — на будь-якому рівні влади.

«Він був журналістом, яких сьогодні вже дуже мало. Нескорений, не підкупний, той, хто шукав правду до самого кінця. Він самостійно досліджував теми зловживань владою в Кельце, повіті та воєводстві — навіть на найвищих рівнях. Для нього правда була найвищою цінністю. Бувало, що їв лише вівсянку на воді, бо не мав грошей, але попри це відмовлявся приймати рекламні замовлення від корумпованих політиків. Він відмовлявся від допомоги — дозволяв лише іноді запросити себе на каву чи курку до KFC…» — йдеться у фейсбук-дописі.

Адміністратори сторінки також зазначають, що Кшиштофа поховають в Україні. У Кельце залишилися його рідні: мати, батько, брат і донька.

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Про загибель колишнього журналіста повідомила й депутатка Європейського парламенту Маугожата Ґосєвська:

«Два роки тому він вирішив поїхати, залишивши все, щоб стати на бік свободи. Серед тих, кого він залишив — його донька. Його смерть — це болісне нагадування, що ця війна за межами наших кордонів усе ще триває. Кшиштофе, спочивай з миром», — зазначила Маугожата Ґосєвська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захищаючи Україну від ворога, загинув спортивний журналіст Володимир Коцур.