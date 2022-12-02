На Волині 16-річний підліток вбив 18-річного односельця

Між молодиками виник конфлікт, який завершився смертю.

У Нововолинську Волинської області 16-річний підліток вбив свого 18-річного односельця. Інцидент стався 1 грудня близько 23-ї години.

Про це повідомили в поліції Волинської області.

"В одному з мікрорайонів міста між молодиками виник конфлікт, внаслідок якого один із них завдав ножового поранення іншому в черевну порожнину. 18-річного потерпілого було доправлено до лікарні, де він, не приходячи до тями, помер", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину: ним виявився 16-річний односелець померлого з Нововолинської територіальної громади.

За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст. 121 Кримінального Кодексу України. Зловмисника затримали, сьогодні йому оголосять підозру у скоєному.

За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, в Харкові чоловік у під'їзді зарубав сокирою сусідку.

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