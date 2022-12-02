Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом – Подоляк

У кремлівського диктатора немає власної політичної перспективи в самій Росії, переконаний радник ОП.

Президент РФ Володимир Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, оскільки в нього немає власної політичної перспективи в самій Росії.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Реальність, яку вже усвідомлюють у ключових столицях, але ще не визнали в Москві: Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, бо в нього немає власної політичної перспективи в самій Росії", - зазначив радник голови ОП.

За словами Михайла Подоляка, єдиний шанс зберегтися для РФ – перезавантаження еліт, аби списати "чужі помилки".

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь зазначив, що Путін обирає між двома варіантами - надовго затягнути війну в Україні або примусити Київ до переговорів на своїх умовах.

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