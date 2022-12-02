Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин не может быть субъектом диалога с миром – Подоляк

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
937
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин не может быть субъектом диалога с миром – Подоляк

Фото: Associated Press

У кремлевского диктатора нет своей политической перспективы в самой России, убежден советник ОП.

Президент РФ Владимир Путин не может являться субъектом диалога с миром, поскольку у него нет собственной политической перспективы в самой России.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России", — отметил советник главы ОП.

По словам Михаила Подоляка, единственный шанс сохраниться для РФ – перезагрузка элит, чтобы списать "чужие ошибки".

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь отметил, что Путин выбирает между двумя вариантами – надолго затянуть войну в Украине, или принудить Киев к переговорам на своих условиях.

Путина хотят "отмазать" - сценарии судьбы кровавого диктатора

Путина хотят "отмазать" - сценарии судьбы кровавого диктатора

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
937
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация