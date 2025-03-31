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На Волині невідомі поранили єгеря, а його дружину застрелили
Правоохоронці не повідомляють причину трагедії — наразі розшукують зловмисників.
На Волині поліція здійснює розслідування — невідомі під час конфлікту щодо незаконного полювання вистрілили у бік єгеря та його дружини.
Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.
«Унаслідок стрілянини чоловік отримав поранення, а його дружина загинула», — коротко уточнили у відомстві.
За цим фактом триває розслідувань за ст. ст. 15, 115 та 115 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають заходи, спрямовані на розшук зловмисників.
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