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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
967
Час на прочитання
1 хв

На Волині невідомі поранили єгеря, а його дружину застрелили

Правоохоронці не повідомляють причину трагедії — наразі розшукують зловмисників.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Волині застрелили жінку

На Волині застрелили жінку / © Pixabay

На Волині поліція здійснює розслідування — невідомі під час конфлікту щодо незаконного полювання вистрілили у бік єгеря та його дружини.

Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.

«Унаслідок стрілянини чоловік отримав поранення, а його дружина загинула», — коротко уточнили у відомстві.

За цим фактом триває розслідувань за ст. ст. 15, 115 та 115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають заходи, спрямовані на розшук зловмисників.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті 33-річний батько зарізав свою 1-річну дитину. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
967
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