На Волині невідомі поранили єгеря, а його дружину застрелили

На Волині застрелили жінку / © Pixabay

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На Волині поліція здійснює розслідування — невідомі під час конфлікту щодо незаконного полювання вистрілили у бік єгеря та його дружини.

Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.

«Унаслідок стрілянини чоловік отримав поранення, а його дружина загинула», — коротко уточнили у відомстві.

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За цим фактом триває розслідувань за ст. ст. 15, 115 та 115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають заходи, спрямовані на розшук зловмисників.

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