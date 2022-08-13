На Закарпатті горів ліс на горі Савчин: фото, відео

У суботу, 13 серпня, лісову пожежу на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль ліквідідовано.

На Закарпатті горів ліс на горі Савчин.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Пожежа розпочалася 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства.

"О 16:25 13 серпня лісову пожежу на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль ліквідідовано", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Усього у гасінні залучались 234 особи та 20 од. техніки, з них від ДСНС 102 особи та 16 од. техніки, а також авіація.

Нагадаємо, у Київській області в селищі Димерка горів будинок, в який влучила блискавка.

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