На Житомирщині син вбив рідну матір і навіть не пам'ятає за що 

У день вбивства чоловік перебував у нетверезому стані.

У Бердичеві 51-річний чоловік вбив рідну матір. Під час судового засідання він визнав свою провину.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Житомира.

За його свідченнями, він і раніше міг вдарити матір по голові, але вона ніколи не зверталася до поліції. Водночас засуджений вважає, що у них хороші відносини.

"У день вбивства чоловік випив багато алкоголю, тому не зміг пригадати, що спричинило сварку. Однак під час суперечки, не тямлячи себе від люті, гострим кінцем металевої частини лопати та іншими предметами завдав матері понад 40 ударів. Від травм 71-річна жінка померла", - йдеться у повідомленні відомства.

Під час судового засідання у скоєному кривдник розкаявся.

За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині під час сварки чоловік відрізав голову своєму сусідові.

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