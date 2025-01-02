Чи зміняться ціни на газ для українців після припинення транзиту: Нафтогаз надав відповідь

Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти.
Припинення транзиту російського газу через Україну не має вплинути на ціну газу для громадян.
Про це повідомили у "Нафтогазі".
"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що вони арантують стабільні тарифи та надійне газопостачання для кожної української домівки.
Нагадаемо, 1 січня, о 07:00, Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.
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