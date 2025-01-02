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Чи зміняться ціни на газ для українців після припинення транзиту: Нафтогаз надав відповідь

Чи зміняться ціни на газ для українців після припинення транзиту: Нафтогаз надав відповідь

Фото ілюстроване / Фото: Unsplash

Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти. 

Припинення транзиту російського газу через Україну не має вплинути на ціну газу для громадян.

Про це повідомили у "Нафтогазі".

"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається", - йдеться у повідомленні. 

У компанії зазначили, що вони арантують стабільні тарифи та надійне газопостачання для кожної української домівки.

Нагадаемо, 1 січня, о 07:00, Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

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