Напад на співробітника ТЦК із сокирою: що кажуть у поліції

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо двох чоловіків, які напали на співробітника ТЦК. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Чернівецькій області.

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Як зауважили у поліції, вчора, 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча", водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю.

"Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли", – деталізували правоохоронці.

Зловмисників судитимуть за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо, чоловік переїхав працівника ТЦК машиною, а потім з товаришем напав на військкомів з сокирою.

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