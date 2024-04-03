Нардеп від "Слуги народу" пропонує, щоб підприємства купували "бронь" для працівників – Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що його колега у Верховній Раді Дмитро Наталуха пропонує, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію був пункт про те, що підприємства можуть купувати бронювання для своїх працівників.

Про це Гончаренко написав у Facebook.

"Завдяки нашим з вами зусиллям вдалося збити ініціативу щодо бронювання за 35 тисяч зарплати. Але радіти зарано. Тому що "слуга" Наталуха наполягає на тому, щоб підприємства "купували" бронь для працівників. Так, наче йдеться не про людей", — розповів він.

За словами Гончаренка, пропозиція Наталухи передбачає, що за кожного заброньованого працівника підприємство має платити щомісяця 20 тисяч гривень і 1,5% військового збору.

"Керівник будь-якого підприємства перетворюється на місцевого "божка-рабовласника". Бо тільки від нього буде залежати, чи лишиться працівник у списку заброньованих, чи буде мобілізований…Бронювання — це не "відкуп". Бронювання — це той механізм прагматичного збереження економіки. Ніякі рабські схеми не допоможуть, коли одного дня бізнес просто почне закриватися через нестачу людей", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, експерт заявив, що в Україні хотіли знизити призовний вік до 23 років.

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