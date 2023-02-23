НАЗК внесло "Ашан" до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК України внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни, бо компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила там свій бізнес.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

"Вислів "Тебе в магазин, як за смертю посилати" ще ніколи не був настільки правдивим. Бо деякі компанії дійсно приносять смерть та страждання, фінансуючи війну проти України, поки продовжують працювати в державі-терористі рф та сплачують там податки", – йдеться у заяві відомства.

Саме тому НАЗК внесло корпорацію Auchan до списку міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії до України компанія відмовилась від бойкоту країни-агресорки та не закрила свій бізнес у РФ.



У відомстві зауважили, що завдяки журналістським розслідуванням видань The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабної війни російська "донька" корпорації "Ашан" під виглядом "гуманітарної допомоги" постачала товари окупантам на захоплених територіях України і допомагала виконувати мобілізаційні заходи в РФ.

В НАЗК також звернули увагу, що Росія для "Ашану" – другий за значущістю ринок збуту після Франції. Так, лише 2020 року російська дочірня компанія корпорації сплатила до бюджету РФ 167 млн дол. Журналісти підрахували, що ця сума дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр" або 477 тис. автоматів АК-74.

Нагадаємо, в середині лютого ЗМІ повідомили, "Ашан" допомагав російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Компанія збирала і передавала до військкоматів дані, а після оголошення мобілізації допомагала комісаріатам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися. В Auchan Retail усе заперечили.

"Ашан" оскандалився поставками війську РФ: що показало розслідування іноземних журналістів?

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