Невеликий сніг та ожеледиця: якою буде погода 21 січня

Загалом на території України буде хмарно з проясненнями.

У неділю, 21 січня, метеорологи прогнозують на більшості території України, за винятком західних областей, невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 21 січня 2024 року / Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.

Погода на Київщині

У Київській області вночі метеорологи обіцяють помірний, а вдень невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3- 8° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, у січні 2024 року в деяких регіонах України зафіксували морози до -25 градусів. Проте ці холоди не затрималися надовго, і незабаром температура підвищилася. Імовірно, таких холодів в Україні більше не буде цього сезону.

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