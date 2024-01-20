Невеликий сніг та ожеледиця: якою буде погода 21 січня

Загалом на території України буде хмарно з проясненнями.
У неділю, 21 січня, метеорологи прогнозують на більшості території України, за винятком західних областей, невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.
Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.
Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.
Погода на Київщині
У Київській області вночі метеорологи обіцяють помірний, а вдень невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3- 8° морозу, вдень 1-6° морозу.
У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.
Нагадаємо, у січні 2024 року в деяких регіонах України зафіксували морози до -25 градусів. Проте ці холоди не затрималися надовго, і незабаром температура підвищилася. Імовірно, таких холодів в Україні більше не буде цього сезону.
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