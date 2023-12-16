Нічна атака дронів: Коваленко розповів про її особливості

Російські окупанти від початку грудня застосували по Україні 266 дронів-камікадзе. Це дуже високий показник.

У ніч на 16 грудня російські окупанти застосували 31 дрон-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, з яких 30 було збито.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував нічну атаку.

За його словами, цієї ночі пуски здійснювалися не тільки з території тимчасово окупованого півострова Крим, а й Брянської та Курської областей.

"Під час нальоту використовувалася тактика роздроблених груп, для розосередження уваги засобів ППО і мобільних груп перехоплення. Загалом було розпізнано 11 груп дронів-камікадзе, по 2 - 4 Shahed-131/136 у кожній. Проте ця тактика все одно виявилася неефективною", - сказав експерт.

Коваленко підрахував, що станом на першу половину грудня РВВ росіяни вже застосували по Україні 266 дронів-камікадзе.

"Це дуже високий показник, але поки говорити про новий рекорд рано", - додав оглядач.

Цього місяця росіяни так само намагаються запускати дрони-камікадзе майже щовечора, без певної прив'язки за часом. Основний часовий діапазон пусків після 18:00 до 21:00.

"Не дивлячись на частоту пусків і кількість вже застосованих дронів, складно говорити про критичне нарощування виробництва Shahed-131/136", - додав експерт.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 16 грудня, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками "Shahed-136/131". Загарбники випустили 31 БпЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курська. Сили ППО знищили 30 ударних дронів у різних регіонах країни. Що відомо про російську атаку безпілотниками - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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