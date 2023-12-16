Ночная атака дронов: Коваленко рассказал о ее особенностях

Российские оккупанты с начала декабря применили по Украине 266 дронов-камикадзе. Это очень высокий показатель.

В ночь на 16 декабря российские оккупанты применили 31 дрон-камикадзе Shahed-131/136 по Украине, из которых 30 были сбиты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ночную атаку.

По его словам, в эту ночь пуски осуществлялись не только с территории временно оккупированного полуострова Крым, но и Брянской и Курской областей.

"Во время налета использовалась тактика раздробленных групп, для рассредоточения внимания средств ПВО и мобильных групп перехвата. Всего было распознано 11 групп дронов-камикадзе, по 2 — 4 Shahed-131/136 в каждой. Однако эта тактика все равно оказалась неэффективной", — сказал эксперт.

Коваленко подсчитал, что по состоянию на первую половину декабря РОВ россияне уже применили по Украине 266 дронов-камикадзе.

"Это очень высокий показатель, но пока говорить о новом рекорде рано", — добавил обозреватель.

В этом месяце россияне также пытаются запускать дроны-камикадзе почти каждый вечер, без определенной привязки по времени. Основной временной диапазон пусков после 18:00 до 21:00.

"Несмотря на частоту пусков и количество уже примененных дронов, сложно говорить о критическом наращивании производства Shahed-131/136", – добавил эксперт.

Напомним, в ночь на субботу, 16 декабря, армия Российской Федерации атаковала Украину беспилотниками "Shahed-136/131". Захватчики выпустили 31 БПЛА по трем направлениям — Приморско-Ахтарск, Сеща и Курска. Силы ПВО уничтожили 30 ударных дронов в разных регионах страны. Что известно о российской атаке беспилотниками — читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: