Низку українських областей охопила повітряна тривога

Кілька українських областей "почервоніли" через тривогу.

У ніч проти 10 березня 2023 року у кількох українських областях була оголошена повітряна тривога.

Зокрема. "почервоніла" Луганська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька області та автономна республіка Крим.

Причини повітряної тривоги не озвучуються.

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Нагадаємо, що 9 березня ворог здійснив пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети було знищено, ще 8 не досягли своїх цілей. Також окупант використав 8 безпілотників типу Shahed-136, половину з яких було збито.

На Львівщині російська ракета впала просто на приватні житлові будинки. На місці події загинуло 5 осіб, повністю знищено два будинки та пошкоджено господарські споруди.

До того ж ракетного удару РФ зазнав і Київ. У столиці постраждало троє осіб, також пошкоджено автомобілі та будівлі.

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