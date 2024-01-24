Нова редакція законопроєкту про мобілізацію: що відбувається у ВР

Кабінет міністрів України офіційно не реєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. При цьому документ минулого тижня передали в парламент на попереднє обговорення.

Про це пише "ZN.UA", посилаючись на власні джерела.

Що відомо

У парламенті відбулися дискусії щодо проєкту, зокрема в комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. В активних обговореннях взяли участь і військові. Але зміни, які уряд вніс у перший варіант, народні депутати вважають "косметичними".

Джерела повідомили, що офіційно нову версію законопроєкту внесуть у Раду лише тоді, коли політичне керівництво України буде впевнене, що в залі парламенту вистачить голосів для ухвалення мобілізаційного закону. Наразі ситуація інша.

За даними джерел, більшість спірних моментів, які були в першій редакції проєкту закону про мобілізацію, збереглися і в новому документі. Тож зараз тривають подальші консультації.

Раніше зазначалося, що станом на 17:00 середи, 24 січня, жодного “мобілізаційного” законопроєкту від уряду до Верховної Ради не надходило.

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