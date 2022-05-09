Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти намагаються йти в наступ на Донбасі, щоб захопити стратегічно важливі населенні пункти.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також окупанти продовжують підготовк до наступальних дій в напрямках на населених пунктів Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

Своєю чергою захисники України активно протистоять зусиллям ворога.

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу захисниками та захисницями України успішно відбито 6 атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що окупанти продовжують наступ в напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька на Харківщині.

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