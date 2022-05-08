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Росіяни обстріляли студентський гуртожиток в Оріхові

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Росіяни обстріляли студентський гуртожиток в Оріхові

Ілюстративне фото.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Запорізькій області. 

Окупанти держави-агресорки обстріляли студентський гуртожиток у місті Оріхів. Крім того, напередодгі росіяни також завдали удару по місцевій лікарні. 

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазнаається, що серйозно ніхто не постраждав. Втім, армія РФ пошкодила будівлі, які доведеться відновлювати.

"Для ворога немає нічого святого! Жахливе свідчення тому - обстріл рашистськими нелюдями лікарні і студентського гуртожитку у Оріхові. Вбити поранених і хворих, вбити мирних лікарів та студентів – це саме те, що можна чекати від російсько-нацистських загарбників у День пам’яті та примирення. Цей випадок – чергове підтвердження антигуманої сутності  московської орди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу, 7 травня, близько 21:00 російські військові завдали удару по лікарні міста Оріхів. За попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. 

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