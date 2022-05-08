Россияне обстреляли студенческое общежитие в Орехове

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Запорожской области.

Оккупанты государства-агрессорки обстреляли студенческое общежитие в городе Орехов. Кроме того, накануне россияне также нанесли удар по местной больнице.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Узнает, что серьезно никто не пострадал. Впрочем, армия РФ повредила здания, которые придется восстанавливать.

"Для врага нет ничего святого! Ужасное свидетельство тому — обстрел рашистскими извергами больницы и студенческого общежития в Орехове. Убить раненых и больных, убить мирных врачей и студентов — это именно то, что можно ожидать от русско-нацистских захватчиков в День памяти и примирение. Этот случай – очередное подтверждение антигуманной сущности московской орды", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 7 мая, около 21:00 российские военные нанесли удар по больнице города Орехов. По предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста.

Читайте также: