Окупанти перекрили рух автотранспорту Керченським мостом

Росіяни повідомляють, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це йдеться у соціальних мережах оперативного каналу інформаційного центру по автомобільних дорогах про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту та підготовку до огляду.

Наразі окупанти не повідомляють причину інциденту.

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у ніч проти 3 березня очевидці у соціальних мережах повідомляли про низку вибухів в районі Феодосії.

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