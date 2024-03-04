Окупанти перекрили рух автотранспорту Керченським мостом

Наразі росіяни фактично не озвучили деталей такого вчинку.
Росіяни повідомляють, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Про це йдеться у соціальних мережах оперативного каналу інформаційного центру по автомобільних дорогах про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту та підготовку до огляду.
Наразі окупанти не повідомляють причину інциденту.
"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 березня очевидці у соціальних мережах повідомляли про низку вибухів в районі Феодосії.
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