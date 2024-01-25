Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вдарили по Харківщині: є поранені

Окупанти вдарили по Харківщині: є поранені

Ворог продовжує знищувати українські міста / Фото: ТСН.ua

Окупанти вдарили по Рогані Харківського району.

Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа.

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх - легкий.

Ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває.

Як повідомлялося, росіяни вночі та зранку 23 січня вдарили ракетами по житловому сектору Харкова. Вчора було відомо про вісьмох загиблих. Зокрема, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Також загинула її мама. 

Зараз кількість загиблих збільшилась до десяти осіб.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація