Оккупанты ударили по Харьковщине: есть раненые

Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар.

Об этом в сообщении в социальных сетях отметил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.



Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех — легкое.



Ликвидация последствий обстрелов окупантов продолжается.

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Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. Вчера было известно о восьми погибших. В частности, под завалами многоэтажки нашли тело девятилетней девочки. Также погибла ее мать.

В настоящее время количество погибших увеличилось до десяти человек.

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