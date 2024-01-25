Оккупанты ударили по Харьковщине: есть раненые

Оккупанты ударили по Рогани Харьковского района.
Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар.
Об этом в сообщении в социальных сетях отметил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех — легкое.
Ликвидация последствий обстрелов окупантов продолжается.
Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. Вчера было известно о восьми погибших. В частности, под завалами многоэтажки нашли тело девятилетней девочки. Также погибла ее мать.
В настоящее время количество погибших увеличилось до десяти человек.
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