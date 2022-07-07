Олена Зеленська вперше розповіла, як з дітьми тікала від війни

Дружина президента України Володимира Зеленського – Олена – розповіла, як для неї почалася повномасштабна війна.

Олена розповіла, що 24 лютого прокинулася від гучних вибухів. Коли вона встала з ліжка, то чоловік вже був одягнений і збирався їхати.

Та Зеленська пригадує, що на обличчі чоловіка не було ані страху, ані розгубленості.

"Емоційно він був схожий на струну на гітарі, яка натягнута до краю. Але він був повністю зібраний, зосереджений", - розповіла Олена в інтерв'ю журналу TIME.

Олена Зеленська/Alexander Chekmenev для журналу Time

Саме тоді Володимир сказав дружині, що почалася війна. Згодом прокинулися діти, і вони почали збирати речі, адже Олена не встигла підготувати тривожну валізу. Якоїсь миті перша леді підійшла до вікна та побачила, як пролетіли винищувачі. Охорона сказала спуститися до підвалу.

Олена пригадала, що вони не хотіли їхати, адже у будинку почувалися у безпеці, та й не хотіли залишати хатніх улюбленців. Утім, Зеленський зателефонував та сказав, що треба їхати, адже їхня адреса була відомою.

Родина Зеленського швидко зібрала речі та поїхала до президента, аби попрощатися.

Тоді, коли вони приїхали, Володимир вже знав, що залишиться у Києві. Вони швидко попрощалися та обмінялися декількома словами.

Володимир Зеленський з дітьми та дружиною / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олені та дітям довелося відмовитися від соцмереж та й телефонів узагалі. Адже був великий ризик, що росіяни відслідкують їхнє місцеперебування.

Друзі у Європі запропонували їм прихисток. Але дружина Зеленського разом з дітьми залишилася в Україні, проте вони постійно пересувалися з місця на місце, аби неможливо було вирахувати їхнє місцеперебування.

Олена і діти навіть не спілкувалися з Зеленським за допомогою відеозв’язку, адже це було небезпечно. Утім, вони розмовляли спеціально захищеними телефонами. Також родина Зеленського постійно дивилася його вечірнє відеозвернення.

"Вони (ред. – діти) бачили, що тато був на роботі і мав нормальний вигляд. У цьому була якась стабільність", - пригадала Олена.

Володимир Зеленський з дітьми та дружиною / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Наразі Олена з дітьми з метою безпеки не живуть з Володимиром. Зеленська розуміє, що до кінця війни їхня родина не зможе жити так, як раніше. Вони й надалі продовжують спостерігати за Володимиром у телевізорі. Щоправда, у травні сім’ї вдалося зустрітися. Діти нарешті змогли обійняти тата.

Олена та Володимир Зеленські / Фото: Олена Зеленська/Facebook

"Це було зворушливо", - пригадала Олена.

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