Оновлення даних військовозобов’язаних: коли ЦНАПи отримають доступ до необхідних систем

Новий закон про мобілізацію передбачає, що частину відповідальності за оновлення даних військовозобов'язаних буде покладено на Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов'язаних.

Про це пише LIGA.net з посиланням на слова співрозмовника в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.

"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", – заявив представник місцевої влади.

У Львівській обласній державній адміністрації відповіли, що наразі жоден адміністратор ЦНАПу не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. Не було також і навчань для працівників.

В ОДA сподіваються на ухвалення необхідних нормативно-правових документів до 17 травня. І до того ж часу очікують надання доступу до системи та проведення навчання для адміністраторів.

Нардепка з комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") заявила LIGA.net, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", – наголосила Фріз.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що пропускна здатність ТЦК у Києві становить приблизно 50-70 людей на день. Загалом вона залежить від міста та кількості працівників.

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