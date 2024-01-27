"ООН обіймається з Лавровим": Данілов про розслідування трагедії Іл-76

Незбаром ми остаточно зможемо дізнатися усі подробиці трагедії літака Іл-76.

Заяву про це зробив Українському Радіо секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, варто дочекатися остаточного вироку.

"Росія – підступна країна. Тому дочекаємося остаточного висновку. ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає Лаврова" і при цьому не має права відвідати місце авіакатастрофи", - сказав він.

Крім того, він закликав всіх до остаточного з'ясування обставин не робити завчасно висновків.

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"Ми розуміємо, що Росія – підступна країна. Тому дочекаємося остаточного висновку. Ситуація перебуває на контролі у вищого військового політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу лишилося дочекатися, щоби ми остаточно дізналися, що там сталося", - мовиться у повідомленні.

Попри це, РФ продовжує заперечувати свою вину у трагедії.

"Я хочу нагадати, що війну розпочала РФ. 2008 року саме Росія напала на Грузію. Весь світ закрив рота і мовчки спостерігав за цим. 2014 року Росія захопила Крим. Весь світ спостерігав, закривши рота і очі, за цим процесом. А коли ми дали відсіч в лютому 2022 року, тоді Захід почав розуміти речі інакше. Захід лякається Росії і це велика трагедія. Коли вони бояться Росії і бояться застосування нею ядерної зброї, якою вона шантажує увесь світ", - зазначив секретар РНБО.

Він додав, що РФ "в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?" .

Трагедія Іл-76 - що відомо

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії розбився військовий літак Іл-76. В заявах росЗМІ є багато розбіжностей щодо версій падіння літака.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України не має підтверджувальної інформації про ймовірне перебування українських військовополонених на борту російського військово-транспортного літака Іл-76М, який упав під Бєлгородом 24 січня.

Міноборони РФ заявила, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, які летіли на обмін, і звинувачує Україну в збитті літака.