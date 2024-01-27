"ООН обнимается с Лавровым": Данилов о расследовании трагедии Ил-76

Вскоре мы окончательно сможем узнать все подробности трагедии самолета Ил-76.

Заявление об этом сделал украинскому радио секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, следует дождаться окончательного приговора.

"Россия – коварная страна. Поэтому дождемся окончательного вывода. ООН – странный институт, он, извините, в объятиях лапает Лаврова" и при этом не имеет права посетить место авиакатастрофы", — сказал он.

Кроме того, он призвал всех к окончательному выяснению обстоятельств не делать заблаговременно выводов.

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"Мы понимаем, что Россия – коварная страна. Поэтому дождемся окончательного вывода. Ситуация находится на контроле у высшего военного политического руководства Украины. Мы понимаем, что и где происходит. Не так много времени осталось дождаться, чтобы мы окончательно узнали, что там произошло", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, РФ продолжает отрицать свою вину в трагедии.

"Я хочу напомнить, что войну начала РФ. В 2008 году именно Россия напала на Грузию. Весь мир закрыл рот и молча наблюдал за этим. В 2014 году Россия захватила Крым. Весь мир наблюдал, закрыв рот и глаза, за этим процессом. А когда мы дали отпор в феврале 2022 года, тогда Запад начал понимать вещи иначе. Запад пугается России и это большая трагедия. Когда они боятся России и боятся применения ею ядерного оружия, которым оно шантажирует весь мир", — отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что РФ "в объятиях лапает этого Лаврова, целуется в деснах и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же это тогда за ООН? Чем она занимается?" .

Трагедия Ил-76 – что известно

24 января в Корочанском районе Белгородской области России разбился военный самолет Ил-76. В заявлениях РосСМИ есть много разногласий по поводу версий падения самолета.

Напомним, ГУР Минобороны Украины не располагает подтверждающей информацией о вероятном пребывании украинских военнопленных на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76М, который упал под Белгородом 24 января.

Минобороны РФ заявила, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которые летели на обмен, и обвиняет Украину в сбыте самолета.