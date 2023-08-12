П’яний кадировець розстріляв російських військових під Маріуполем

У селищі Урзуф на тимчасово окупованій території біля Маріуполя п’яний боєць чеченського підрозділу “Ахмат” влаштував перестрілку з військовими окупаційної комендатури.

Як повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, внаслідок стрілянини загинуло щонайменше 4 окупантів.

“На жаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення”, - йдеться у повідомленні, яке супроводжує відео результатів перестрілки.

В Урзуфі біля Маріуполя окупанти влаштували перестрілку між собою / Фото: скриншот з відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що, за однією з версій, кадировець напився та розстріляв російських військових та цивільних громадян.

Інцидент трапився напередодні, 11 серпня.

Сьогодні селище Урзуф закрили для в’їзду та виїзду автотранспорту.

Нагадаємо, раніше російські військові в окупованому Мелітополі влаштували перестрілку із співробітниками ФСБ й комендатури.

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