Пьяный кадыровец расстрелял российских военных под Мариуполем

Огнестрельные ранения получили также гражданские.
В поселке Урзуф на временно оккупированной территории возле Мариуполя пьяный боец чеченского подразделения "Ахмат" устроил перестрелку с военными оккупационной комендатуры.
Как сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 4 оккупанта.
"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — говорится в сообщении, сопровождающем видео результатов перестрелки.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что, по одной из версий, кадыровец напился и расстрелял российских военных и гражданских.
Инцидент произошел накануне, 11 августа.
Сегодня поселок Урзуф был закрыт для въезда и выезда автотранспорта.
Напомним, ранее российские военные в оккупированном Мелитополе устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры.
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