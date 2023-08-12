Пьяный кадыровец расстрелял российских военных под Мариуполем

В поселке Урзуф на временно оккупированной территории возле Мариуполя пьяный боец чеченского подразделения "Ахмат" устроил перестрелку с военными оккупационной комендатуры.

Как сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 4 оккупанта.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — говорится в сообщении, сопровождающем видео результатов перестрелки.

В Урзуфе возле Мариуполя оккупанты устроили перестрелку между собой / Фото: скриншот с видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что, по одной из версий, кадыровец напился и расстрелял российских военных и гражданских.

Инцидент произошел накануне, 11 августа.

Сегодня поселок Урзуф был закрыт для въезда и выезда автотранспорта.

Напомним, ранее российские военные в оккупированном Мелитополе устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры.

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