П'ятниця буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 22 квітня

У п'ятницю, 22 квітня, в Україні буде дощова погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікуються невеликі, вночі у східних областях помірні дощі, на Закарпатті та у південній частині без істотних опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (в Карпатах 0-3° морозу), вдень 8-13° тепла, на півдні та сході країни до 16°.
У Києві 22 квітня також ітиме невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.
Читайте також:
- Великдень 2022 року: чи будуть вихідні дні під час дії воєнного стану
- Великдень в умовах воєнного часу: графік богослужінь, які можна дивитись дистанційно
- Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці