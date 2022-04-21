П'ятниця буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 22 квітня

П'ятниця буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 22 квітня

У п'ятницю, 22 квітня, в Україні буде дощова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікуються невеликі, вночі у східних областях помірні дощі, на Закарпатті та у південній частині без істотних опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (в Карпатах 0-3° морозу), вдень 8-13° тепла, на півдні та сході країни до 16°.

У Києві 22 квітня також ітиме невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

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